İletişim Başkanı Altun'dan Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin açıklama - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıda Irak'ta yaşanan son gelişmeler, ABD- İran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumların bütün boyutlarıyla ele alındığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde 3 saat süren bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.



Zirvenin ardından toplantıya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisinde 3 saat süren bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıda Irak'ta yaşanan son gelişmeler, ABD- İran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumlar bütün boyutlarıyla ele alındı. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki yapıcı tutumunu sürdürmesi gerektiğini, barış ve istikrarın teminine yönelik etkin adımların atılmaya devam edilmesini ve diplomasinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanılması gerektiğini özellikle vurguladı" dedi. - İSTANBUL