İletişim Başkanı Altun'dan Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'nın Hanau kentindeki aşırı sağcı terör saldırısının Avrupa'da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne serdiğini belirtti.

Altun, Twitter hesabından Hanau saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu. Saldırıyı lanetleyen Altun, "Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa'da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir." ifadelerini kullandı.

Lanetlediği saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Avrupa'da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz."