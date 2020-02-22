İletişim Başkanı Altun'dan "İdlib" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun'dan 'İdlib' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan "İdlib" açıklaması Açıklaması

32 dakika önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya'nın Esed rejimine verdiği desteğin bölgede insani krizin daha da kötüye gitmesine neden olduğunu belirterek, "Esed rejiminin korkunç eylemleri, masumların hayatlarını kaybetmesi ve bölgemizin istikrarsızlaşmasıyla sonuçlanıyor.

İletişim Başkanı Altun'dan

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya'nın Esed rejimine verdiği desteğin bölgede insani krizin daha da kötüye gitmesine neden olduğunu belirterek, "Esed rejiminin korkunç eylemleri, masumların hayatlarını kaybetmesi ve bölgemizin istikrarsızlaşmasıyla sonuçlanıyor. Sabrımız çoktan taştı ama Rusya'nın iş birliğine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İdlib'le ilgili endişelerini dile getirdiğini aktardı.

Rusya'nın Esed rejimine verdiği desteğin zaten içler acısı halde olan insani krizin daha da kötüye gitmesine neden olduğunu bildiren Altun, "Sınırlarımızda bir milyon mülteciyle ve güvenliğimiz açısından giderek büyüyen bir tehlikeyle karşı karşıya bulunmaktayız." değerlendirmesini yaptı.

Altun, Soçi'de Rusya ile bir anlaşma yapıldığını ve bu anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirttiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bütün tarafların sözlerini tutacağını ve istikrarı sağlamaya çalışacağını ümit ediyoruz. Bununla birlikte kuvvetlerimizi herhangi bir tehdit karşısında korumaktan da çekinmeyeceğiz. Hiç kimse bizim kararlılığımızı sınamasın.

Esed rejiminin korkunç eylemleri, masumların hayatlarını kaybetmesi ve bölgemizin istikrarsızlaşmasıyla sonuçlanıyor. Sabrımız çoktan taştı ama Rusya'nın iş birliğine güveniyoruz. Yine de ulusal güvenliğimizi korumanın yollarını aramaktan geri durmayacağız. Milyonlarca masum Suriyelinin yerlerinden edilmesini hiçbir gerekçe meşru kılamaz."

Türkiye'nin bölgedeki terör gruplarıyla kararlı bir şekilde savaştığını vurgulayan İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Rusya, rejimin terör gruplarını etnik temizlik bahanesi olarak kullanmasına izin vermemelidir. Rejimin korkak güçleri Suriye halkı için ateşkes ve güvenlik sağlamaya çalışan cesur askerlerimize saldırılarını sürdürmektedir. Kendi halkına karşı suç işleyen bu kana susamış rejimi savunanlar bir kez daha düşünmelidir. Hiçbir şey bizi caydıramaz!"

Fahrettin Altun, Twitter, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:42 Kaynak: AA
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