İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması
6 saat önce
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu kalleş saldırının hesabının sorulacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:08 Kaynak: AA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu kalleş saldırının hesabının sorulacağını bildirdi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır." ifadelerini kullandı.
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