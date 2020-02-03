İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu kalleş saldırının hesabının sorulacağını bildirdi.

İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu kalleş saldırının hesabının sorulacağını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:08 Kaynak: AA
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