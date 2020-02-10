İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırıya tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırıya tepki Açıklaması - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırıya tepki Açıklaması

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş, düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.

İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırıya tepki Açıklaması, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş, düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır." dedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar çerçevesinde İdlib'de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlere yönelik hain saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş, düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya, dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir."

Fahrettin Altun, Twitter, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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