İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırıya tepki Açıklaması - Son Dakika
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İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırıya tepki Açıklaması

7 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir.

İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırıya tepki Açıklaması, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'deki saldırıya ilişkin, " Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İdlib'de barışı temin etmek ve insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlere rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar dileyen Altun, şunları kaydetti:

"Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır."

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:08 Kaynak: AA
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