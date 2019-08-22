Son Dakika Haberleri: İletişim Başkanı Altun'dan "İkinci Vatan: Türkiye" belgeseli paylaşımı
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İletişim Başkanı Altun'dan "İkinci Vatan: Türkiye" belgeseli paylaşımı

1 saat önce

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen ve savaş mağduru Suriyelilerin Türkiye'de kurdukları yeni hayatlarının anlatıldığı "İkinci Vatan: Türkiye" belgeselinin, Türkiye'nin büyüklüğünün ve fedakarlığının anlaşılmasına katkıda bulunmasını diledi.

İletişim Başkanı Altun'dan

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen ve savaş mağduru Suriyelilerin Türkiye'de kurdukları yeni hayatlarının anlatıldığı "İkinci Vatan: Türkiye" belgeselinin, Türkiye'nin büyüklüğünün ve fedakarlığının anlaşılmasına katkıda bulunmasını diledi.

İletişim Başkanlığının destekleriyle hazırlanan ve savaş mağduru Suriyelilerin Türkiye'de kurdukları yeni hayatlarının anlatıldığı "İkinci Vatan: Türkiye" (Second Home: Turkey) belgeseli, sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.

İletişim Başkanı Altun, twitter hesabından, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca alt yazılı olarak, "Lives in Turkey" YouTube kanalı üzerinden izleyici ile buluşan mini belgeselin Türkçe versiyonunu paylaştı.

Altun, "Ülkemizde yeni bir hayat inşa ederken milletimizle güçlü bir bağ kuran 6 mazlum Suriyelinin hikayesini izleyin. İletişim Başkanlığı olarak desteklediğimiz 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeselinin, ülkemizin büyüklüğünün ve fedakarlığının anlaşılmasına katkıda bulunmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

6 Suriyeli'nin Türkiye'deki uyum süreçlerini ve inşa ettikleri hayatları odağa alan belgeselde, mozaik sanatçısı Büşra Şeyhali, makine mühendisi Amer Hadri, cep telefonu tamircisi Feras Belal, öğretmen Halid Dilbez, öğretim görevlisi Dr. Celaleddin El Hancı ve kafe sahibi Fatıma Muhammed'in yeni yaşamları anlatılıyor.

Fahrettin Altun, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:40 Kaynak: AA
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