Son Dakika Haberleri: İletişim Başkanı Altun'dan "intikam" mesajı
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun'dan 'intikam' mesajı

İletişim Başkanı Altun'dan "intikam" mesajı

1 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'nin kuzeydoğusundan Türkiye'deki sivilleri hedef alan YPG/PKK terör örgütünün saldırısına yönelik, "Teröristlerin ahlak kurallarına hiç saygıları yok. Onları avlayacağız ve ölülerimizin intikamını alacağız." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'nin kuzeydoğusundan Türkiye'deki sivilleri hedef alan YPG/ PKK terör örgütünün saldırısına yönelik, "Teröristlerin ahlak kurallarına hiç saygıları yok. Onları avlayacağız ve ölülerimizin intikamını alacağız." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter'dan yayımladığı mesajda, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusundan Türkiye'deki sivilleri hedef aldığını belirtti.

İletişim Başkanı Altun, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki mevzilerinden PKK, Türkiye'deki sivilleri hedef alıyor. Havan saldırısında bugün 9 aylık bebeği öldürdüler. Teröristlerin ahlak kurallarına hiç saygıları yok. Onları avlayacağız ve ölülerimizin intikamını alacağız." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Valiliği, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılar sonucu Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar'ın hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Türkiye, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:26 Kaynak: AA
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