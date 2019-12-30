İletişim Başkanı Altun'dan

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesinin İstanbul'da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracağını, can ve mal güvenliğini tesis edeceğini, 10 bin yeni istihdam sağlayacağını belirtti.

Altun, Twitter hesabından Kanal İstanbul projesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Projenin İstanbul'da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracağını vurgulayan Altun, "Can ve mal güvenliğini tesis edecek. 10 bin yeni istihdam sağlayacak. Ekonomiye değer katacak. İstanbul'un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Altun, Kanal İstanbul projesine ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoyu da paylaştı.

Projeye ihtiyaç duyulmasının nedenlerinin anlatıldığı videoda, İstanbul Boğazı'ndan günde ortalama 115 geminin geçtiğine, Boğaz'ın dünyanın en dar ve yoğun tehlikeli doğal su yolu olarak kabul edildiğine dikkat çekildi.

İstanbul Boğazı'nda bugüne kadar 8 büyük kaza yaşandığı, bu kazalarda 73 kişinin hayatını kaybettiği, kazaların 1,3 milyar dolarlık maddi kayba neden olduğu aktarıldı.

Güvenli geçiş kapasitesi yıllık 25 bin gemi olan Boğaz'dan yılda 40 binden fazla geminin geçtiği, bir geminin Boğaz'da bekleme süresinin 15 saate çıktığı, bunun da önemli maliyetlere sebep olduğu belirtildi.

Kanal İstanbul projesinin Türkiye'ye yılda 1 milyar dolar gelir getireceği ifade edilen videoda, Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ başta olmak üzere 7 üniversite, 200'e yakın akademisyen ve uzmanın çalıştığı proje için 33 bilim dalında ayrı ayrı rapor hazırlandığı bildirildi.

Proje için tüm ekolojik ve deprem riskleri simule edilerek en uygun konumun seçildiği, Kanal İstanbul projesinin dünyada yapılmış benzer projeler gibi ekonomiye değer katacağı ve İstanbul'un tarihi deniz ticareti merkezi olma konumunu güçlendireceği kaydedildi.