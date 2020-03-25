İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle mücadele mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle mücadele mesajı Açıklaması - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle mücadele mesajı Açıklaması

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu küresel tehdide karşı diplomatik girişimlerle ortak bir cevap geliştirmek için dünya liderleriyle toplantılar düzenliyor.

İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle mücadele mesajı Açıklaması, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu küresel tehdide karşı diplomatik girişimlerle ortak bir cevap geliştirmek için dünya liderleriyle toplantılar düzenliyor. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var ve uygulanacak ortak tedbirlerle virüsün yayılışını yavaşlatmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı savaşı koordine ve önderlik ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine üyeleri ve diğer ilgili kurumlarla telekonferans gerçekleştirip güncel bilgiler aldığını ve gerekli talimatları verdiğini belirten Altun, "Cumhurbaşkanı Erdoğen sürekli olarak durumu izliyor. Koronavirüs nedeniyle 7 can kaybına ilişkin talihsiz haberi aldık. Test sayımızı arttırıyoruz ve son 24 saatte 343 yeni vaka daha tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Test, karantina, deneysel ilaçlar, sosyal mesafe gibi uygulamalarla sıkı tedbirler aldıklarını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan bu küresel tehdide karşı diplomatik girişimlerle ortak bir cevap geliştirmek için dünya liderleriyle toplantılar düzenliyor. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var ve ciddiyetle uygulanan ortak tedbirler virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Koronavirüse karşı bu tarihi ve eşi görülmemiş mücadelede, hükümetimiz bu tehdidi çok ciddiye alıyor ve bir yandan ekonominin istikrarını sağlarken bir yandan da sıkı sağlık önlemleri alıyor. Hastalara bakabilmek için cansiperane bir şekilde kendi sağlıklarını ve hayatlarını tehlikeye atan sağlık çalışanlarımıza son derece minnettarız. Ayrıca halkımızı koruduğu için güvenlik güçlerine ve farkındalık uyandırdığı için medyaya da teşekkür ederiz. Fedakarlıkları asla unutulmayacak."

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:38 Kaynak: AA

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