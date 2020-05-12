Son Dakika › Politika › İletişim Başkanı Altun'dan, Kremlin Sözcüsü Peskov'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
İletişim Başkanı Altun'dan, Kremlin Sözcüsü Peskov'a geçmiş olsun mesajı
28 dakika önce
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs testi pozitif çıkan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs testi pozitif çıkan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesini anlatan videoya yer verdiği Rusça paylaşımda şunları kaydetti: "Ülkemizde yaşayan Ruslar ve ülkemizi ziyaret edecek Rus turistler için sağlık alt yapımızı seferber ediyoruz. Türkiye'de Kovid-19 ile en üst düzeyde mücadele ediyoruz. Çalışmalarımızı covid19turkey.com sitesinden takip edebilirsiniz. Dost Rusya ile Kovid-19 salgınına karşı mücadelede koordinasyon ve iş birliğine büyük önem veriyoruz. Bu vesile ile Kremlin Sözcüsü dostum Dmitry Peskov'a da geçmiş olsun dileklerimi sunar, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederim. Birlikte başaracağız."
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 10:03 Kaynak: DHA
Son Dakika Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi Koronayı fırsat bilip doğal sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü