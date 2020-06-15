İletişim Başkanı Altun'dan 'PençeKartal' operasyonu hakkında açıklama - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan 'PençeKartal' operasyonu hakkında açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan 'PençeKartal' operasyonu hakkında açıklama, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur" dedi.


İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından 'PençeKartal' operasyonu hakkında açıklama yaptı. Altun, "PençeKartal operasyonuyla Kuzey Irak'taki terör mevzilerini yerle bir ediyor, terörü kaynağında kurutma stratejimizi bir kere daha hayata geçiriyoruz. Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun!" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Fahrettin Altun, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 06:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun'dan 'PençeKartal' operasyonu hakkında açıklama - Son Dakika

Son Dakika

Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı Böyle kamu spotu görülmedi! Bir ülke bu reklam filmini konuşuyor Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir? Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi         
12:06
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar? AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?         
12:05
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı         
11:48
Model Didem Soydan, kendisine Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu         
11:34
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı         
11:31
Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar         
11:30
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor         
11:15
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı         
11:14
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada         
11:14
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri         
11:09
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı         
11:01
Balıkçının ağına takılan deniz canlısı görenleri ürküttü! Tıpkı kabloya benziyor Balıkçının ağına takılan deniz canlısı görenleri ürküttü! Tıpkı kabloya benziyor         
11:01
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir? Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?         
10:52
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık         
10:44
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor         
10:39
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek         
10:38
"Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi         
10:36
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti         
10:31
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi         
10:25
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı         
10:21
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı         
10:20
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum         
10:17
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi         
10:04
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak         
10:02
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak         
10:01
Borsa, haftaya düşüşle başladı Borsa, haftaya düşüşle başladı         
10:01
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu         
09:57
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi         
09:56
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi         
09:44
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 12:16:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İletişim Başkanı Altun'dan 'PençeKartal' operasyonu hakkında açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]