İletişim Başkanı Altun'dan sosyal medya açıklaması Açıklaması - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan sosyal medya açıklaması Açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya alanında kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Milletimize ve değerlerimize düşmanlıkta sınır tanımayan bazı kesimlerin, yasaklara ve baskılara karşı yıllarca mücadele etmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın bu...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya alanında kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Milletimize ve değerlerimize düşmanlıkta sınır tanımayan bazı kesimlerin, yasaklara ve baskılara karşı yıllarca mücadele etmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunma çabaları beyhudedir." değerlendirmesinde bulundu.

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Altun, bazı sosyal medya platformalarına yönelik tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasına "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün bazı sosyal medya platformları ile ilgili yaptığı açıklamaları bağlamından koparıp çarpıtmaya kalkışanlara bir çift sözümüz var." ifadesiyle başlayan Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca vesayetle, anti-demokratik unsurlarla ve yasakçı zihniyetle mücadele ettiğini vurguladı.

Bazı sosyal medya platformlarının vatandaşların haklarını gasbettiğini bildiren Fahrettin Altun, söz konusu sosyal medya platformlarının cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası ve hakaret gibi kanunların suç saydığı konularda vatandaşların haklarının korunmasına yönelik hiçbir katkı sunmadığını kaydetti.

Bu platformların, tüm uyarılara rağmen bu suçların işlenmesine zemin teşkil ettiğini, Türkiye'de kontrolsüz şekilde kazanç elde ettiğini ve hiçbir vergi yükümlülüğüne tabi olmaksızın faaliyet gösterdiğini anımsatan Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da milletin birliği, bütünlüğü ve menfaati için söz konusu alanda hukuki düzenlemelerin ilgili organlarca yapılmasını vurguladığını aktardı.

Fahrettin Altun, Erdoğan'ın, uluslararası sosyal medya şirketlerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattığını bildirdi.

"Baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunma çabaları beyhudedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz konusu alanda tüm dünyada olduğu gibi düzenlemelerin ve kontrollerin hukuk devleti ilkesi içerisinde yapılacağını da özellikle vurguladığına işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Bahsedilen alanda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışmalar devam etmekte, internet ile sosyal medya şirketlerinin ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için gerekli adımlar atılmaktadır.

Milletimize ve değerlerimize düşmanlıkta sınır tanımayan bazı kesimlerin, yasaklara ve baskılara karşı yıllarca mücadele etmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunma çabaları beyhudedir.

Türkiye'yi başka ülkelerle karşılaştıranların, kendi ülkesinin tarafında değil de iki yüzlü davranan sosyal medya şirketlerinin yanında durmalarına şaşırmadığımızı da belirtmek isteriz.

Türkiye bir hukuk devletidir, güçlü bir devlettir. Hak arama mücadelemiz, hakikati savunma irademiz, milletimizi ve değerlerimizi bu tarz saldırılara karşı koruma azmimiz sonuna kadar devam edecektir."

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:13 Kaynak: AA

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