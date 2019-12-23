İletişim Başkanı Altun'dan Suudi Arabistan mahkemesinin Kaşıkçı kararına tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun'dan Suudi Arabistan mahkemesinin Kaşıkçı kararına tepki Açıklaması - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan Suudi Arabistan mahkemesinin Kaşıkçı kararına tepki Açıklaması

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi Arabistan mahkemesinin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kararını, "Bu cinayeti bir avuç istihbarat yetkilisinin işlediğini iddia etmek en basit ifadeyle tüm dünyanın zekasıyla alay etmektir.

İletişim Başkanı Altun'dan Suudi Arabistan mahkemesinin Kaşıkçı kararına tepki Açıklaması, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi Arabistan mahkemesinin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kararını, "Bu cinayeti bir avuç istihbarat yetkilisinin işlediğini iddia etmek en basit ifadeyle tüm dünyanın zekasıyla alay etmektir. Türkiye bu olayı aydınlatmak için çabalarını sürdürecektir." şeklinde değerlendirdi.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mahkemenin Kaşıkçı cinayeti üzerine aylarca süren gizli duruşmaların ardından bugün skandal bir karara imza attığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Cinayet çetesini özel bir jetle İstanbul'a gönderen, Kaşıkçı'nın ölüm fermanını imzalayan, maktulün cesedini yok eden ve bu cinayeti halının altına süpürmeye çalışan kişilere dokunulmazlık verildi. Bu cinayeti bir avuç istihbarat yetkilisinin işlediğini iddia etmek en basit ifadeyle tüm dünyanın zekasıyla alay etmektir. Türkiye bu olayı aydınlatmak için çabalarını sürdürecektir."

Fahrettin Altun, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:02 Kaynak: AA
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