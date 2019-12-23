İletişim Başkanı Altun'dan, Suudi mahkemesine tepki - Son Dakika
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İletişim Başkanı Altun'dan, Suudi mahkemesine tepki

6 saat önce

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Suudi mahkemesinin kararına ilişkin, "Suudi mahkemesi, Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerine aylarca süren gizli duruşmaların ardından bugün skandal bir karara imza attı" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan, Suudi mahkemesine tepki, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Suudi mahkemesinin kararına ilişkin, "Suudi mahkemesi, Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerine aylarca süren gizli duruşmaların ardından bugün skandal bir karara imza attı" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Suudi mahkemesi tarafından alınan karara ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Altun, "Suudi mahkemesi, Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerine aylarca süren gizli duruşmaların ardından bugün skandal bir karara imza attı. Cinayet çetesini özel bir jetle İstanbul'a gönderen, Kaşıkçı'nın ölüm fermanını imzalayan, maktulün cesedini yok eden ve bu cinayeti halının altına süpürmeye çalışan kişilere dokunulmazlık verildi. Bu cinayeti bir avuç istihbarat yetkilisinin işlediğini iddia etmek en basit ifadeyle tüm dünyanın zekasıyla alay etmektir. Türkiye bu olayı aydınlatmak için çabalarını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.


Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:47 Kaynak: DHA
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