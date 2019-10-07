İletişim başkanı altun'dan 'terörle mücadele' mesajı
19 dakika önce
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığıyla ilgili, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için teröre karşı mücadelemiz sınırlarımız içinde de dışında da kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:27 Kaynak: DHA
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığıyla ilgili, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için teröre karşı mücadelemiz sınırlarımız içinde de dışında da kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir" dedi.
Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlığıyla ilgili Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, şu ifadelere yer verdi:
"İstiklalimiz ve istikbalimiz için teröre karşı mücadelemiz sınırlarımız içinde de, dışında da kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir. Bu mücadelenin asli unsuru terörü kaynağında kurutma stratejisidir. Barışı ve huzuru tam olarak tesis edene dek mücadelemiz devam edecektir."
Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten'in 1 milyon TL kazandığı sorunun kurgu olduğu iddia edildi Milyonluk soruya doğru cevap veren Arda Ayten'e Demet Akalın'dan tebrik ABD Büyükelçiliği FETÖ'cü Babahan'ın Bahçeli'yi hedef alan tweetini beğenmesi üzerine ikinci kez özür diledi Almanya'dan Türkiye'ye göç dalgası uyarısı