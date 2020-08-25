İletişim Başkanı Altun'dan Türkiye'nin Formula 1 takvimine yeniden alınmasına ilişkin değerlendirme... - Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, organizasyon kabiliyeti tüm dünyaca bilinen Türkiye'nin, 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda örnek bir ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "9 yıl aradan sonra Formula 1 organizasyonunun yeniden Türkiye'ye gelmesi tüm sporseverler gibi bizleri de çok sevindirdi. Organizasyon kabiliyeti tüm dünyaca bilinen Türkiye, 13-15 Kasım'daki yarışa inşallah yine örnek bir ev sahipliği yapacak." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, başta bu konuya uzun süredir büyük önem veren ve organizasyonun Cumhurbaşkanlığınca himaye edilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Formula 1'in tekrar Türkiye'ye gelmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.