İletişim Başkanı Altun'dan Türksat 5B paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 19 Aralık'ta uzaya fırlatılacak Türksat 5B uydusunun, veri iletim kapasitesini ve internet hızını artıracağını belirtti.

Altun, uzaya fırlatılacak Türksat 5B uydusuna ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Türksat 5B uydusuyla ilgili hazırlanan videoyu da paylaşan Altun, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile Türksat 5B haberleşme uydumuz uzaya doğru yola çıkacak. Bu sayede veri iletim kapasitemiz ve internet hızımız artacak. İnternet ulaşımı olmayan yerlere de internet ulaşımı sağlanmış olacak. Ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.