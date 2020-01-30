İletişim Başkanı Altun'dan uluslararası topluma çağrı - Son Dakika
Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun'dan uluslararası topluma çağrı - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan uluslararası topluma çağrı

6 saat önce

Filistin meselesine ilişkin sözde barış planına karşı çıkmak üzere uluslararası topluma ortak duruş çağrısı yaptı.

İletişim Başkanı Altun'dan uluslararası topluma çağrı, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin İsrail- Filistin meselesine ilişkin sözde barış planına karşı çıkmak üzere uluslararası topluma ortak duruş çağrısı yaptı.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun, Filistin'e yapılan haksızlık karşısında ortak duruş sergilemesi gerektiğini belirtti. Filistin mücadelesinin akıbetinin, bölgedeki bazı ülkelerin dar görüşlü ulusal çıkarları ya da bu ülkelerin liderlerinin daha da dar görüşlü şahsi menfaatlerince belirlenemeyeceğini vurgulayan İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti: "Bazı Körfez ülkeleri, İsrail'in işgalini resmen kabul eden sözde barış planını benimsemeye dünden hazır gibi davranıyor. Bu ülkeler tarihe, Filistinlilerin haklarının çalınmasını olanak tanıyan ülkeler olarak geçecekler. Filistinlileri de meşru birer taraf olarak kabul etmeyen bir planın hiçbir meşruiyeti olamaz. İsrail'deki yönetim ne iddia ederse etsin Kudüs İsrail'e ait değildir. Bu oldubittiye ortak olan devletler de bu kutsal şehrin çalınmasında suç ortakları olacaklardır. Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye hiçbir tek taraflı açıklama yetmez. Gerçek bir Filistin devleti, Filistinlilerin haklarının korunması ve Kudüs'ün statüsünün layık olduğu şekilde belirlenmesi, ancak ve ancak Arap dünyası, Müslüman dünyası ve adalete inananlar birlikte hareket eder ve aynı doğrultuda ses verirse mümkün olabilir. Her bir aktörün, üzerine düşen tarihi sorumluluğu göz önünde bulundurması gerekmektedir."


Filistin, Twitter, İsrail, Kudüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor
Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Ortadoğu planına BMGK'da karşı çıkacak Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce, "Saray'a giden CHP'li" krizinin ardından ilk kez yan yana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 16:10:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İletişim Başkanı Altun'dan uluslararası topluma çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]