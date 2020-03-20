İletişim Başkanı Altun'dan videolu koronavirüs önlemleri mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun'dan videolu koronavirüs önlemleri mesajı Açıklaması - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan videolu koronavirüs önlemleri mesajı Açıklaması

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede bazı ülkelerin uygulamalarını eleştirerek, Türkiye'nin güçlü sağlık sistemine ve sağlık çalışanlarına güvendiğini belirtti.

İletişim Başkanı Altun'dan videolu koronavirüs önlemleri mesajı Açıklaması, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede bazı ülkelerin uygulamalarını eleştirerek, Türkiye'nin güçlü sağlık sistemine ve sağlık çalışanlarına güvendiğini belirtti.

Altun, Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, "Türkiye, salgının durdurulması için acımasız önlemler almak ya da sorunu yok saymak yerine, güçlü sağlık sistemine ve işinin ehli sağlık çalışanlarına güveniyor. Aynı zamanda dostlarımıza ve müttefiklerimize de test kitleri gönderiyoruz. Çünkü hiçbir virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." ifadelerini kullandı.

Altun'un paylaşımında yer alan İngilizce videoda şunlar kaydedildi:

"Onlar, bizim annelerimiz, babalarımız ve büyüklerimiz. Ayrıca, koronavirüs enfeksiyonundan kaynaklanan ciddi belirtilere daha duyarlı olan yaş gruplarının üyeleri. Salgının başlangıcından bu yana derlenen verilere göre, yaşlılar ve arka planda başka sağlık sorunları olan insanlar daha büyük ölüm riski taşıyor. Bu durum açık olsa da, birçok Avrupa ülkesinin aldığı önlemlerin yaşlılar için fazladan koruma sağlamadığını görmek bizleri üzmektedir. Kimi Avrupa Birliği ülkeleri, katı önlemler almaya karar verirken, kimileri salgının halk arasında seyrini sürdürmesine izin vermekten çekinmiyor. Ne yazık ki kabul edilemez bir durum var ki bu yöntemler yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamıyor ve hayatlarını riske atmaya devam ediyor. Türkiye yaşlı vatandaşlarına en iyi tıbbi bakımı sağlamak için güçlü bir halk sağlığı sistemine, yüksek kapasiteli yoğun bakım ünitesi yataklarına ve suni solunum cihazlarına ve bunların yanı sıra son derece eğitimli hastane personeline ve yerli üretim koronavirüs test kitlerine sahiptir."

" Hükümet, öncelikle yaşlıları korumaya yönelik önlemler de almıştır"

Türkiye'nin virüs tehdidinden özellikle de yaşlı vatandaşlarını korumak için bir dizi tedbirler aldığı belirtilen videoda, "Ayrıca hükümet, öncelikle yaşlıları korumaya yönelik tedbir ve önlemler de almıştır. Türkiye, yaşlılara idari izin vererek onları yüksek riskli ortamlardan uzaklaştırmak suretiyle hızlı bir şekilde harekete geçmiştir. 65 yaş üzerindeki vatandaşlara tıbbi maske ve dezenfektan da temin edilmektedir. Hükümet ayrıca asgari emekli maaşlarını yükselterek ve Nisan 2020'de emeklilik ikramiyesi vererek emekli vatandaşlara fazladan mali destek sağlamıştır. Bu sosyal mesafe ve izolasyon döneminin birçok yaşlı vatandaş için zor olabileceğini anlıyoruz. Türk Hükümeti, 80 yaş ve üstü vatandaşlara evlerinde tıbbi ve sosyal hizmetler de sunacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"Hiçbir virüs aldığımız önlemlerden daha güçlü değildir"

Koronavirüsün küresel bir tehdit olduğu anlatılan videoda, "Koronavirüs küresel sağlığı tehdit ettiği için dünya zor bir dönemle karşı karşıyadır. Ancak Türkiye bu zorlukla başa çıkmaya ve genç-yaşlı tüm vatandaşlarına gerekli desteği sağlamaya hazırdır. Hiçbir virüs aldığımız önlemlerden daha güçlü değildir." sözleri yer aldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:06 Kaynak: AA

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