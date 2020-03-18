İletişim Başkanı Altun'dan Yaşlılar Haftası mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun'dan Yaşlılar Haftası mesajı Açıklaması - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan Yaşlılar Haftası mesajı Açıklaması

25 dakika önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bizlere kol kanat geren, doğru yolu gösteren büyüklerimizi çok seviyoruz.

İletişim Başkanı Altun'dan Yaşlılar Haftası mesajı Açıklaması, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bizlere kol kanat geren, doğru yolu gösteren büyüklerimizi çok seviyoruz." mesajıyla Yaşlılar Haftası'nı kutladı.

Altun, Twitter hesabından 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Altun'un, "Bizlere kol kanat geren, doğru yolu gösteren aydınlığımız, geçmişi yarınlarımıza taşıyan hafızamız, bizleri sabırla büyüten büyüklerimiz. Sizleri çok seviyoruz." mesajıyla paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:

"Bizi sabırla büyüten çınarlarsınız. Doğru yolu gösteren aydınlığımızsınız. Geçmişi yarına taşıyan hafızasınız. Sizi seven kalplerde bir duasınız. Annemiz, babamız, canımızsınız. Yaşamak en çok sizin hakkınız."

Fahrettin Altun, Twitter, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:18 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
8 Mart'ta Almanya'dan dönen HDP'li Meral Danış Beştaş, kendini karantinaya almadı Meclis'e gitti Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum         
15:26
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor         
14:35
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı         
14:00
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi         
13:56
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti         
13:40
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı         
12:38
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz         
12:29
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı         
11:12
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç         
09:03
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
08:53
Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 21:43:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İletişim Başkanı Altun'dan Yaşlılar Haftası mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]