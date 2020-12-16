İletişim Başkanı Altun'dan, 'Yüksek İstişare Kurulu' açıklaması - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında ABD'nin S-400 tedariki dolayısıyla aldığı tek taraflı yaptırım kararının kınanarak; alınan yanlış karara karşı atılabilecek adımların değerlendirildiğini açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Altun, Kurul üyelerinin, eğitim- öğretim ve aile kurumu başlıkları altında istişarelerde bulunduğu, ayrıca; ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının ele aldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, toplantıda, eğitim- öğretim sisteminin sevgi, saygı, ahlak, merhamet ve şefkat üzerine kurulu olmasının önemine işaret ederek, çocukların ve gençlerin zihin ve gönül dünyalarını da geliştirmenin hassasiyetini vurgulamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca ülke ve millet olarak bugüne kadar karşı karşıya kaldığımız badireleri sapasağlam atlatabilmemizde güçlü aile yapımızın çok büyük katkısı olduğuna dikkati çekmiş; aile kurumuna yönelik saldırıların önüne geçmek için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduklarını ifade etmiştir" dedi.

Altun, Türkiye'nin en büyük servetinin genç ve yetişmiş insan gücü olduğunun da toplantıda altının çizildiğini aktararak, "Bu muazzam zenginliği korumak ve geliştirmek için hem kamu hem toplum olarak derin bir muhasebe ve tefekkürle eğitim- öğretim konusunda yeni bir yol haritası hazırlamanın önem arz ettiği belirtilmiştir. Toplantıda, eğitim- öğretim alanını geliştirecek ve kaliteyi artıracak adımlara ilişkin fikir teatisinde bulunulmuştur. Aile yapısını sarsmaya yönelik saldırıların giderek yoğunlaştığına değinilen toplantıda, özellikle medya yoluyla dayatılan çarpık bireysel ve toplumsal ilişki biçimlerinin ve gençlerin önüne rol model olarak çıkarılan örneklerin önce aileyi hedef aldığı; medeniyet ve kültür kodlarımızla taban tabana zıt fikirlerin ve hayat tarzlarının sürekli yüceltilmesinin ve özendirilmesinin bu oyunun bir parçası olduğu belirtilmiştir. Toplantıda bireyin, ailenin ve toplumun korunup güçlendirilmesi hususunda devlet ve millet olarak atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur" açıklamasında bulundu.'YANLIŞ KARARA KARŞI ATILABİLECEK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLMİŞTİR'

Altun, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin ise "Yüksek İstişare Kurulu toplantısında ayrıca; ABD'nin bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin S-400 tedariki dolayısıyla aldığı tek taraflı yaptırım kararı kınanmış; Türkiye'nin milli güvenlik ve egemenlik haklarıyla ilgili bir konu üzerine alınan bu yanlış karara karşı atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir" dedi.