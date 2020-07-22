İletişim Başkanı Altun: Demokrasi düşmanlığı yapmayın, demokrasimize hizmet edin - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, bağımsız, yerli ve milli bir medya kavramının önemine dikkat çekerek, "Medyada marjinal bir şekilde kendisine yer bulan kesimlere bir çağrıda bulunmak istiyorum; Bırakın artık bu coğrafyada, bu topraklarda 5'inci kol faaliyetleri sürdürmeyi ve gerçek anlamda 4'üncü kuvvet olarak hareket edin. Demokrasi içinde medyanın olması gereken yerde olun. Demokrasi düşmanlığı yapmayın, demokrasimize hizmet edin" dedi.

İletişim Başkanı Altun, medya sektörünün temsilcileriyle video konferans yöntemiyle düzenlenen 'Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı'na katılarak açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Çalıştayda basın çalışanlarının haklarının nasıl daha ileri bir noktaya götürüleceğinin ele alınacağını belirten Altun, çalıştayda sorunların adını koymayı ve bu sorunlarla ilgili somut çözüm önerilerinin üretilmesini arzu ettiklerini söyledi. Kovid-19 salgını nedeniyle buluşmayı sanal ortamda yapmak durumunda kaldıklarını kaydeden Altun, toplantıyı 15 Temmuz destanının 4'üncü yılının anıldığı dönemde gerçekleştirildiğine işaret ederek "O gün verdiğimiz destansı mücadele, bundan önce bağımsızlığımıza, istiklalimize, birliğimize ve dirliğimize yapılan saldırılar karşısında ortaya koyduğumuz mücadelelerin adeta hülasası niteliğindeydi" dedi.