İletişim Başkanı Altun: Devletimiz gerekli tüm tedbirleri almakta - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun: Devletimiz gerekli tüm tedbirleri almakta - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: Devletimiz gerekli tüm tedbirleri almakta

6 saat önce

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgemizde gerekli tüm tedbirleri almakta, vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü adımı atmaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Altun: Devletimiz gerekli tüm tedbirleri almakta, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgemizde gerekli tüm tedbirleri almakta, vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü adımı atmaktadır" dedi.

İletişim Başkan Fahrettin Altun, Elazığ'nın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Twitter hesabından açıklamada bulundu. Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla gerekli tedbirleri aldığını belirten Altun, telefon ve benzeri iletişim araçlarının meşgul edilmemesi uyarısında bulundu. Altun, açıklamasında şunları kaydetti:  "Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun! Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir. Allah milletimizi her daim korusun, kollasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgemizde gerekli tüm tedbirleri almakta, vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü adımı atmaktadır. Telefon vb. tüm iletişim araçlarının deprem bölgesi başta olmak üzere meşgul edilmemesi de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biridir. Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişilerin medya mensuplarımızca meşgul edilmemesi ve AFAD'ın acil durum bilgilendirmelerinin dikkate alınması önemle rica olunur. Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası basın mensuplarımız ve kuruluşlarımızın teyit edilmeyen görüntüleri paylaşmaması ve kamuoyunu infiale sevk edici paylaşımlardan uzak durması önemlidir."


Fahrettin Altun, Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Haluk Levent, depremin ardından Bursa'daki konserini iptal etti Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 05:15:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İletişim Başkanı Altun: Devletimiz gerekli tüm tedbirleri almakta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]