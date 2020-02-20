İletişim Başkanı Altun:  Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun:  Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun:  Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır

7 saat önce

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır.

İletişim Başkanı Altun:  Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından İdlib'de 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı rejim saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Altun, "İdlib'de barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlerimize rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır" ifadelerini kullandı.


Fahrettin Altun, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı: ABD Patriot gönderebilir
Şehit haberleri sonrası Suriye sınırına büyük sevkiyat yapıldı Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatan Esed'e ABD'den tepki: Utanmazlık

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 01:26:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İletişim Başkanı Altun:  Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]