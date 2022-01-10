İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon kampanyalarını deşifre etmeye devam edeceğiz - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Artık siyasi bir savaş halini alan bu dezenformasyon savaşlarında ülkemizin hakkını ve hukukunu korumak için çaba sarf edeceğiz ve dalgakıran olma vazifemizi sürdüreceğiz. Türkiye'ye yönelik olarak üretilen sistematik dezenformasyon kampanyalarını deşifre etmeye devam edeceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İletişim Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle ile bir araya geldi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlayan Altun, basın mensuplarının görüş ve önerilerini dinleyerek tek tek not aldı. Altun, "Sorunların çözülmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Her zaman sizin yanınızdayız. İletişim Başkanlığı sizin eviniz" dedi.