İletişim Başkanı Altun, Elazığ depremine ilişkin uyarılarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun, Elazığ depremine ilişkin uyarılarda bulundu - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun, Elazığ depremine ilişkin uyarılarda bulundu

25 dakika önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elazığ'da meydana gelen deprem ile ilgili teyit edilmemiş görüntülerin yayımlanması ve AFAD'ın acil durum bilgilendirmelerinin dikkate alınması konusunda uyarıda bulundu.

İletişim Başkanı Altun, Elazığ depremine ilişkin uyarılarda bulundu, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elazığ'da meydana gelen deprem ile ilgili teyit edilmemiş görüntülerin yayımlanması ve AFAD'ın acil durum bilgilendirmelerinin dikkate alınması konusunda uyarıda bulundu.


İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası basın mensuplarının ve kuruluşların teyit edilmeyen görüntüleri paylaşmaması ve kamuoyunu infiale sevk edici paylaşımlardan uzak durması konusunda uyarıda bulundu. Altun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası basın mensuplarımız ve kuruluşlarımızın teyit edilmeyen görüntüleri paylaşmaması ve kamuoyunu infiale sevk edici paylaşımlardan uzak durması önemlidir. Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişilerin medya mensuplarımızca meşgul edilmemesi ve AFAD'ın acil durum bilgilendirmelerinin dikkate alınması önemle rica olunur.


Telefon vb. tüm iletişim araçlarının deprem bölgesi başta olmak üzere meşgul edilmemesi de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biridir.


Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgemizde gerekli tüm tedbirleri almakta, vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü adımı atmaktadır. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Deprem, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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