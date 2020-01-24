İletişim Başkanı Altun: "Elazığ'ı vatandaşlarımıza geçmiş olsun, depremin takipçisiyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun: 'Elazığ'ı vatandaşlarımıza geçmiş olsun, depremin takipçisiyiz' - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: "Elazığ'ı vatandaşlarımıza geçmiş olsun, depremin takipçisiyiz"

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.


İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twittler hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir.


Allah milletimizi her daim korusun, kollasın!" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Fahrettin Altun, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:04 Kaynak: İHA
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