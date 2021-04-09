İletişim Başkanı Altun: Erdoğan'ı durduramazsınız - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ı durduramazsınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafını '#ErdoğanıDurduramazsınız' etiketi ile Twitter'dan paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, "Bu millete hizmet yolunda varını yoğunu ortaya koyan, dur durak bilmeden, gece gündüz demeden çalışan bu güzel insanı, liderimizi durduramazsınız! Evet, Erdoğanı durduramazsınız" dedi.