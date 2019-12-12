İletişim Başkanı Altun: "Ermeni karar tasarısı ikili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun: 'Ermeni karar tasarısı ikili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye... - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: "Ermeni karar tasarısı ikili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dün ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi'nden geçen yaptırım tasarısı ve bugün Senato'da kabul edilen Ermeni karar tasarısı ikili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye atmaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Altun:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dün ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi'nden geçen yaptırım tasarısı ve bugün Senato'da kabul edilen Ermeni karar tasarısı ikili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye atmaktadır" dedi.


ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanımasının üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.


Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "ABD Kongresi'nin bazı üyelerinin tutumları, Türk-Amerikan ilişkilerine zarar vermektedir. Dün ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi'nden geçen yaptırım tasarısı ve bugün Senato'da kabul edilen Ermeni karar tasarısı ikili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından itibaren, Amerikalı mevkidaşlarımıza Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonumuzun nedenlerini ve hedeflerini anlattık. Yaptırımlar ve tehditler bizi ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçirmeyecektir. ABD Kongresi'ndeki bazı üyeler Suriye'deki askeri operasyonlarımızdan rahatsız oldu diye ulusal güvenliğimizden taviz verecek değiliz." dedi.


"YPG ile iş birliği yapmak en başından beri mantıksız bir politikaydı." diye Altun, "Terör tehditleri karşısında, vatandaşlarımızın güvenliğini ve refahını sağlamaya devam edeceğiz. Bazı Kongre üyelerinin tarihi siyasallaştırmak için attıkları her adımda, biz konunun araştırılması için bir çalışma grubu oluşturulması görüşümüzü yineledik. Tarihin milletleri bölmesi değil birleştirmesi gerektiğini ifade ettik. Fakat son birkaç aydır ABD Kongresi'nin bazı üyeleri bir NATO müttefikinin görüşlerini ve hassasiyetlerini umursamadığı gibi iki ülke ve toplum arasındaki ilişkileri germek için sorumsuzca davrandı. Bu kararların Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilere hiçbir fayda sağlamayacağı açıktır. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, biz Ermeni kardeşlerimizden, görüş farklılıklarımızı bilimsel ve akademik kanallar yoluyla uzlaştıracak çabaları ABD Kongresi'nin yok etmesine izin vermemelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


Altun, sözlerine şöyle devam etti: "Tarih bu kararları, bazı ABD Kongresi üyelerinin Türkiye'ye karşı sorumsuz ve mantıksız adımları olarak not düşecektir. Bu kararlarda imzası olanlar ise tarihe iki ülke ilişkilerine verilen kalıcı zararın sorumluları olarak geçeceklerdir." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Fahrettin Altun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:59 Kaynak: İHA
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