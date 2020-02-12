İletişim Başkanı Altun: Esed rejimi sivilleri hedef alıyor ve katliam yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun: Esed rejimi sivilleri hedef alıyor ve katliam yapıyor - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: Esed rejimi sivilleri hedef alıyor ve katliam yapıyor

6 saat önce

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Esed rejimi sivilleri hedef alıyor ve katliam yapıyor.

İletişim Başkanı Altun: Esed rejimi sivilleri hedef alıyor ve katliam yapıyor, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Esed rejimi sivilleri hedef alıyor ve katliam yapıyor. Ne yazık ki insan hakları ve masum sivillerin güvenliği hakkında atıp tutanların bu durum karşısında sesi çıkmıyor" dedi.

Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, "Esed rejimi sivilleri hedef alıyor ve katliam yapıyor. Ne yazık ki insan hakları ve masum sivillerin güvenliği hakkında atıp tutanların bu durum karşısında sesi çıkmıyor. Durumun 'endişe verici' olduğunu dile getirmek yeterli değil. Türkiye geride durup bu katliamları izleyemez. Sivil halka yönelik saldırılar, yerlerinden edilmiş kişileri ve mültecileri bizim sınırlarımıza yığmayı ve bölgenin kolayca ele geçirebilmesi için boşaltmasını amaçlıyor. Yüz binlerce sivilin sınırlarımıza akın etmesine izin veremeyiz ve vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Altun, yapılan anlaşmalar kapsamında, mevkidaşları ile beraber hareket etme noktasında fazlasıyla sabırlı davrandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çatışmasızlık bölgelerine dair anlaşma görmezden geliniyor ve rejim şimdi de bizim askerlerimizi hedef alıyor. Biz boş sözlere değil sahadaki duruma göre hareket ediyoruz. Soçi mutabakatı kapsamında, şubat ayının sonuna kadar rejimi İdlib'deki gözlem noktalarımızın dışına çıkarmaya kararlıyız. Bunun gerçekleştirilmesi için de havadan ve karadan askeri gücümüzü harekete geçireceğiz. Hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkça söylemiş olduğu gibi, rejimin bizim kuvvetlerimize yönelik en ufak bir tacizine ezici bir güçle karşılık vereceğiz. Suriye halkının ayakta kalma ve onur mücadelesini desteklemek bizim ahlaki ve insani görevimizdir. Suriye halkının özgürlük ve kurtuluş mücadelesi, Türkiye'nin beka ve ulusal güvenlik meselesinden ayrı tutulamaz. Suriye topraklarının suçluların ve teröristlerin kontrolünde olmasına izin veremeyiz. Bu unsurlarla hem sınırlarımızda hem de bölgemizde mücadele etmek bizim görevimizdir."


Fahrettin Altun, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:27 Kaynak: DHA
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