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İletişim Başkanı Altun: "FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını...
6 saat önce
İletişim Başkanı Altun: "FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
İletişim Başkanı Altun: "FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir." - ANKARA
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