İletişim Başkanı Altun: "FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını... - Son Dakika
Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun: 'FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını... - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: "FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını...

6 saat önce

İletişim Başkanı Altun: "FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir.

İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Altun: "FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
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