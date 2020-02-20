İletişim Başkanı Altun: "Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa'da yükselen ırkçılığın, İslam... - Son Dakika
Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun: 'Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa'da yükselen ırkçılığın, İslam... - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: "Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa'da yükselen ırkçılığın, İslam...

6 saat önce

İletişim Başkanı Altun: "Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa'da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir.

İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Altun: " Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa'da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir. Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." - ANKARA

Avrupa, Hanau, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:46 Kaynak: İHA
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