İletişim Başkanı Altun: "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş... - Son Dakika
Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun: 'Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş... - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş...

6 saat önce

İletişim Başkanı Altun: "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir.

İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Altun: "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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