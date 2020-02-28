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İletişim Başkanı Altun: "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş...
6 saat önce
İletişim Başkanı Altun: "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:18 Kaynak: AA
İletişim Başkanı Altun: "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir."
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