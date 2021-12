İletişim Başkanı Altun: Her CİMER başvurusu bizim mahremimiz - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: Her CİMER başvurusu bizim mahremimiz

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER), Türkiye'nin kamu idaresi anlamında son dönemin en önemli reformlarından olduğunu belirterek, "Her bir CİMER başvurusu, bizim namusumuza emanettir, mahremimizdir. CİMER üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerde memnuniyet oranının yüzde 20 arttığını gördük" dedi.

İletişim Başkanı Altun, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Altun, devletin en önemli görevinin, milletin yanında olmak ve vatandaşın sorununu çözmek olduğunu belirtti. Altun, "CİMER vatandaşın, milletin sorununu çözmenin en somut örneklerinden biridir. En iyi işleyen mekanizmalarından biridir. Ne yazık ki bu ülkede devlet millet ilişkilerinde vatandaş aleyhine bir hiyerarşi söz konusuydu. Bir anlamda devlet ve kamu görevlilerinin karşısında el pençe divan durulması beklenir, bu çerçevede ilişki dizayn edilirdi. Hamdolsun, bu Türkiye geçmişte kalmıştır, bugün devlet vatandaşının emrindedir" diye konuştu.

'2021 YILI SONUNDA 6 MİLYON BAŞVURU ALMIŞ OLACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde kurulan BİMER'in daha sonra CİMER ile birleştirilmesiyle tek çatı altında hizmet sağlandığını kaydeden İletişim Başkanı Altun, CİMER'in İletişim Başkanlığı çatısı altında faaliyetini sürdürdüğünü anlattı. CİMER'in, vatandaşın doğrudan talebini iletebildiği sistem olduğuna dikkat çeken Altun, "Devletle millet arasında iletişim köprüsüyüz biz. Bunun kamu yönetime çok olumlu katkısı olduğunu görüyoruz. Hamdolsun, insanlarımızda çok güçlü bir hak arama bilinci ve gerçekten demokratik olgunluk ve kültür seviyesi söz konusu. Bu gelişim sayesinde CİMER'imize olan ilgili de her geçen gün artıyor. 2020 yılında toplamda 5 milyon 900 bin başvuru aldık. 2021 yılı sonunda 6 milyon başvuru almış olacağız. Bundan önemlisi başvuruların gereğinin yerine getirilmesidir. Bize gelen başvuruları en doğru şekilde devletin içindeki doğru aktöre iletmekle mükellefiz. Bunu yapabilmek son derece kritiktir. CİMER, Türkiye'nin kamu idaresi anlamında son dönemin en önemli reformlarından birisidir. Biz bunu böyle değerlendiriyoruz. İnsanlardaki hak arama kültürü geliştikçe kamu görevlilerinde bu yönde bilinç geliştiğini görüyoruz. Geleneksel kamu yönetimi anlayışına hakim olan, hakkını arayıp sorgulamayan pasif vatandaş yok artık. Onun yerine hakkını arayan, sorgulayan, beklentileri olan aktif vatandaş kategorisi ile karşı karşıyayız" dedi. 'CİMER SADECE ŞİKAYET MERCİ DEĞİL'CİMER aracılığı ile vatandaşın her türlü görüş, öneri, istek, şikayet, bilgi edinme başvurularını kolayca yapabildiğini söyleyen Altun, şunları kaydetti: "CİMER sadece şikayet merci değil; bu anlamda CİMER'e yeni fonksiyonlar kazandırma noktasında çalışıyoruz. CİMER'e teşekkür bölümü ekledik. Kamu kurumlarımızın ortaya koyduğu performansı, başarılı projeleri vatandaşlarımızın takdir etmesi, onların motivasyonu açısından önemlidir. Bu sayede 75 bin teşekkür aldık. Vatandaşlarımız devlet büyüklerimize, kamu çalışanlarına ve sizlere teşekkür ettiler. Bunun da önemli olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür bir ikramdır. Vatandaşımızın bu ikramını CİMER vasıtasıyla yapabildiğini gördük. Bu uygulama ile birlikte yeşil kalkınma, sosyal medya konusu ile ilgili konulardan doğrudan süreçleri değerlendirmek istedik. 'Yeşil Kalkınma Devrimi', Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği şekliyle yeni dönemde dünyaya, çevreye önemli bir katkı manifestosudur. Sosyal medya kullanımı konusunda ürettiğimiz metinlerin hem benimsenmesini hem geliştirilmesini amaç edindik."'HER CİMER BAŞVURUSU BİZİM NAMUSUMUZA EMANET'Başvuruların mahremiyeti konusuna değinen Altun, "Her bir CİMER başvurusu bizim namusumuza emanettir, mahremimizdir. Bu mahremi korumak hepimizin görevidir. Hukuki süreçler hariç, ilgisiz kişilerle paylaşmamalıyız. Hepiniz bu temel kaideyi uyguluyorsunuz, bunu size bir kez daha hatırlanmak istedim. Başvuru olumlu olumsuz neticelensin, önemli olanın başvuru sahibinin bilgilendirilmesi mümkün olduğunca açık doyurucu şekilde dönülmesi önem arz ediyor. Dilekçe hakkının etkin kullanımı için bu hizmet ağının hazırlanmış olması dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulamadır. Avrupa ve Batı ülkeleri başta olmak üzere bunun bir örneği yoktur. Bu imkan ve güç sayesinde, son dönemde CİMER üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerde memnuniyet oranının yüzde 20 arttığını gördük. Daha da artacak, vatandaşımızın memnuniyetinin günden güne artığı bir süreci yaşayacağız" dedi. 'ÜLKEMİZ GİDEREK BÜYÜYEN ÜLKEDİR'

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin büyük ve güçlü istikrar ülkesi olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her daim vurguladığı 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını benimsemek, hayatımıza uygulamak durumundayız. Ülkemiz giderek büyüyen bir ülkedir. Bu kaos ortamında, bu uluslararası belirsizlikler ortamında ülkemiz bir istikrar adasıdır. Sadece bir istikrar adası da değildir. Ülkemiz istikrarlaştırıcı bir güçtür. Bölgesinde sadece oyun bozan değil oyun kuran bir güçtür. Bu güçlü ve büyük ülkede bizler çok önemli bir fonksiyonu icra ediyoruz. Sizler de doğrudan bu fonksiyonu hayata geçirirken 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarını en somut şekilde uygulayacaksınız. Bundan hiç şüphem yok" diye konuştu.