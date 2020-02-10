İletişim Başkanı Altun: İdlib'de askerlerimize saldırıya misliyle mukabele edilmiştir - Son Dakika
Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun: İdlib'de askerlerimize saldırıya misliyle mukabele edilmiştir - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: İdlib'de askerlerimize saldırıya misliyle mukabele edilmiştir

6 saat önce

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "İdlib'de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Altun: İdlib'de askerlerimize saldırıya misliyle mukabele edilmiştir, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, " İdlib'de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib'de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir."


Fahrettin Altun, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:58 Kaynak: DHA
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