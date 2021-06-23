Üye Girişi
İletişim Başkanı Altun İHA muhabirini telefonla aradı - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun İHA muhabirini telefonla aradı

23.06.2021 21:55

- İletişim Başkanı Altun İHA muhabirini telefonla aradı Fahrettin Altun İHA muhabirine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti İletişim Başkanı Altun: "Biz bunun peşini bırakmayacağız" Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın...

- İletişim Başkanı Altun İHA muhabirini telefonla aradı

Fahrettin Altun İHA muhabirine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti

İletişim Başkanı Altun:

"Biz bunun peşini bırakmayacağız"

KOCAELİ - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'deki çiftliğinde yıkım çalışmalarının takibi sırasında darp edilen İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu'yu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Altun, Uslu'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu 4 çalışan tarafından dün feci şekilde darp edilmişti. Gerek medya, gerekse siyasi kesimden Uslu'ya destek mesajları ve saldırganlara da kınama mesajları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ilk olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımla destek verdiği Uslu'yu, daha sonra da telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Gazeteci Uslu'ya yapılan saldırıyı kınayan Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletti.

"Biz bunun peşini bırakmayacağız"

İHA muhabiri Uslu'nun görevi başında böyle menfur bir saldırıya uğramasından üzüntü duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çok kızdım, öfkelendim ve canım sıkıldı. Bu gerçekten kabul edilemez bir şey. İnşallah en kısa zamanda şifa bulursunuz. Cenab-ı Allah'tan bunu niyaz ediyorum. Ben tweet de attım. Bu barbarlık, kan donduran bir şey, insanlık dışı bir saldırı. Siz orada görevinizi yapıyorsunuz. Bir gazeteci olarak orada bulunuyorsunuz. Dünyanın neresinde olursa olsun bu bir haber. Orada kaçak bir yapı yıkılıyor, bilinen bir kişinin yapısı. Bunu sizin haber yapmanızdan daha doğal bir şey daha olamaz. Ağzından basın özgürlüğünü düşürmeyenler sözüm ona haber alma özgürlüğünü düşürmeyenler, şimdi seslerini çıkarmıyorlar. Gerçekten öfkeleniyorum, canım sıkılıyor. Burada resmen suçlarını bastırmak için kötülük yapmış oldular. Burada kabul edilebilir bir şey değil. Biz bunun peşini bırakmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamını ileten Altun,"Geçmiş olsun diklerini iletiyorlar. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Haber yapıyorsunuz ve buna karşı böyle bir barbarlık içerisinde olmaları kabul edilebilir bir şey değil. Ben İletişim Başkanı olarak her zaman yanınızdayım. Saldırganların da hukuk önünde hesap vermesi için konunun takipçisi olacağız. Elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Gerçekten çok büyük bir soğukkanlılıkla bu vahşete karşı kalmışsınız. Onun için de sizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Bu siyaset üstü bir şey, ideoloji üstü bir şey"

Bu durumun siyasetin üzerinde bir durum olduğunu söyleyen Altun, "Siz görevinizi yapıyorsunuz. Orada bir basın mensubunun böyle bir saldırıya uğraması benim yürüttüğüm görev adına da doğrudan tepki göstermem gereken bir şey. İnsan olarak tepki göstermem gereken bir şey. Bu siyaset üstü bir şey, ideoloji üstü bir şey. Ne yazık ki bu barbarlığı yapanları da tanıyoruz. Bu çok adice bir şey. Hukuk önünde bu faillerin hesap vermesi için biz süreci yakında takip edeceğiz inşallah. Bunlar sizlere çok farklı şekillerde sağdan soldan yaklaşmaya çalışacaklardır. Siz gözünüzü budaktan sakınmayın. Hiç tedirginliğiniz, korkunuz olmasın. Sonuçta burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada devlet var, nizam var. Bu barbarlığı yapanlar hesap verecekler, endişeniz olmasın" şeklinde konuştu.

İletişim Başkanı Altun İHA muhabirini telefonla aradı
İletişim Başkanı Altun İHA muhabirini telefonla aradı
İletişim Başkanı Altun İHA muhabirini telefonla aradı
İletişim Başkanı Altun İHA muhabirini telefonla aradı

İhlas Haber Ajansı, Fahrettin Altun, Lütfü Türkkan, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun İHA muhabirini telefonla aradı - Son Dakika


Son Dakika

Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor 22:30 Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor AB'den Yunanistan'a göçmen tepkisi: Şiddet ve geri itmeler sistematik olarak kullanılıyor 21:39 AB'den Yunanistan'a göçmen tepkisi: Şiddet ve geri itmeler sistematik olarak kullanılıyor EURO 2020 E Grubu'nda Polonya'yı 3-2 mağlup eden İsveç, lider olarak bir üst tura yükseldi 21:14 EURO 2020 E Grubu'nda Polonya'yı 3-2 mağlup eden İsveç, lider olarak bir üst tura yükseldi
Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti 20:57 Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti Hindistan'da yaşlı kadına zorla Kovid-19 aşısı yapıldı 20:14 Hindistan'da yaşlı kadına zorla Kovid-19 aşısı yapıldı Son Dakika: Maske zorunluluğu ne zaman kalkar? Bakan Koca, yüzde 70 aşılamayı işaret etti 19:47 Son Dakika: Maske zorunluluğu ne zaman kalkar? Bakan Koca, yüzde 70 aşılamayı işaret etti
Kaza yapanlara su vermek için aracından inen kişi feci şekilde can verdi 18:49 Kaza yapanlara su vermek için aracından inen kişi feci şekilde can verdi Mansur Yavaş, 16:55 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor

Son Dakika Haberleri
18:37 Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid, Sofiane Feghouli'ye kancayı taktı
18:34 Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama yaşandı
18:03 Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki
17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum
17:42 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı
17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı
17:21 Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü
17:15 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu
17:05 Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil
16:54 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Aile fotoğrafı üstünden gelen soruya Lukaku'dan dikkat çeken cevap: Türkiye'ye geleceğim Aile fotoğrafı üstünden gelen soruya Lukaku'dan dikkat çeken cevap: Türkiye'ye geleceğim         
21:49
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast- food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast- food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı         
21:03
Rusya, İngiliz savaş gemisinin görüntülerini yayınladı, ateş açılan anlar videoda yer almadı Rusya, İngiliz savaş gemisinin görüntülerini yayınladı, ateş açılan anlar videoda yer almadı         
20:48
Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı         
20:09
Son Dakika: 134 Delta varyantı vakası toplam 16 ilde görüldü Son Dakika: 134 Delta varyantı vakası toplam 16 ilde görüldü         
19:41
Diletta Leotta'nın başkasıyla öpüşmesini sineye çeken Can Yaman, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı Diletta Leotta'nın başkasıyla öpüşmesini sineye çeken Can Yaman, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı         
18:04
Uçuş yasağı kalktı, Rus turistler sahile indi Uçuş yasağı kalktı, Rus turistler sahile indi         
16:42
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi         
15:21
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 22:57:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İletişim Başkanı Altun İHA muhabirini telefonla aradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement