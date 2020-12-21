İletişim Başkanı Altun: İslâm'ın kaideleri 'hoşgörü' kelimesi altında içi boşaltılacak değerler değildir - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: İslâm'ın kaideleri 'hoşgörü' kelimesi altında içi boşaltılacak değerler değildir

21.12.2020 16:39
İletişim Başkanı Altun: İslâm'ın kaideleri 'hoşgörü' kelimesi altında içi boşaltılacak değerler değildir, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "İlahi kelamı nüzüluna aykırı bir biçimde, özünden koparırcasına, sözde sema gösterisi eşliğinde Türkçe okumak 'hoşgörü' kelimesiyle ifade edilecek bir olay değildir.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "İlahi kelamı nüzüluna aykırı bir biçimde, özünden koparırcasına, sözde sema gösterisi eşliğinde Türkçe okumak 'hoşgörü' kelimesiyle ifade edilecek bir olay değildir. İslam'ın kaideleri 'hoşgörü' kelimesi altında içi boşaltılacak değerler değildir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yaşamış olduğu onca badireye, inanç hürriyetine getirilen onca engelleme ve kısıtlamaya rağmen, bu toprakların değerlerine inanmış kadrolar tarafından uzun yıllar süren meşakkatli mücadelenin ardından yeniden hoşgörü ve demokrasi diyarına dönüştürüldüğünü bildirdi. Altun, "Hoşgörü denildiği zaman akla ilk gelen bu toprakların sönmeyen kandili Hazreti Mevlana'nın vuslat gecesinde, ne yazık ki bizlere geçmişin kötü hatıralarını yeniden hatırlatacak kahredici bir olay vuku bulmuş, Kur'an'ı Azim'e ve Hz. Mevlana'ya büyük bir saygısızlık yapılmıştır. İlahi kelamı nüzüluna aykırı bir biçimde, özünden koparırcasına, sözde sema gösterisi eşliğinde Türkçe okumak 'hoşgörü' kelimesiyle ifade edilecek bir olay değildir. Hoşgörü, her inancı özü ve şekli itibarıyla olduğu gibi kabul etmek ve saygı duymaktır. İslam, özü ve şekliyle bir bütündür. İslam'ın kaideleri 'hoşgörü' kelimesi altında içi boşaltılacak değerler değildir. Bu saygısızlığa  sessiz kalamayız. Bu saygısızlığın hangi hesaplarla yapıldığını çok iyi biliyoruz. Despotik, baskıcı, yasakçı ve her türlü değerin silindiği karanlık geçmişlerini özleyenlere açıkça söylüyoruz; Türkiye, ne pahasına olursa olsun özlemini çektiğiniz o karanlık günlere hiçbir zaman dönmeyecektir" ifadesini kullandı.


İletişim Başkanı Altun: İslâm'ın kaideleri 'hoşgörü' kelimesi altında içi boşaltılacak değerler değildir

Fahrettin Altun, Twitter, Türkiye, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun: İslâm'ın kaideleri 'hoşgörü' kelimesi altında içi boşaltılacak değerler değildir - Son Dakika


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