İletişim Başkanı Altun:  İslamofobi Raporu'nun çok önemli olduğuna inanıyorum - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun:  İslamofobi Raporu'nun çok önemli olduğuna inanıyorum

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Avrupalılar, bugün de aynı gelişim kapasitesinden faydalanarak, Müslüman karşıtı ırkçılığı aşmanın bir yolunu bulmalıdır.

İletişim Başkanı Altun:  İslamofobi Raporu'nun çok önemli olduğuna inanıyorum, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Avrupalılar, bugün de aynı gelişim kapasitesinden faydalanarak, Müslüman karşıtı ırkçılığı aşmanın bir yolunu bulmalıdır. Bu nedenle Avrupa İslamofobi Raporu'nun çok önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, SETA'nın '2019 Avrupa İslamofobi Raporu'nun tanıtıldığı web panelinin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Altun, konuşmasında, SETA'nın son 5 yıldır Avrupa İslamofobi Raporu'nu yayımlayarak önemli bir kamu hizmeti ifa ettiğini belirtip, bu dönemde dünyanın her yerinden insanların Avrupa'daki Müslüman karşıtı ırkçılığın gelişimini takip etmesini mümkün kılan raporun, Avrupalıların, kıtada ortaya çıkan bazı toplumsal ve siyasi trendlerle ilgili kaygılarını ortaya koyduğunu dile getirdi. Avrupa İslamofobi Raporu'nun esasen Türkiye'nin endişelerini veya Türk perspektifini değil, Avrupalıların kendilerinin kaygılarını konu aldığına işaret eden Altun, "Raporun amacı birilerini suçlamak değil; dostlar arasında açık ve dürüst bir diyalog çağrısı yapmaktır. Bu vesileyle Avrupa Birliği'nin bu kritik projeye verdiği maddi desteği vurgulamak ve AB ile ilgili kuruluşlar arasında devam eden iş birliğinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum" dedi.

'İSLAMOFOBİ RAPORU'NUN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNA İNANIYORUM'

Müslüman karşıtı ırkçılığın yalnızca bir Avrupa sorunu olmadığını vurgulayan Altun, şunları söyledi:

"Güneydoğu Asya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar her yerde insanların hayatını tehlikeye atan küresel bir tehditten bahsediyoruz. Aklımıza hemen bazı örnekler aklınıza gelecektir. Hindistan'da her yıl binlerce insan, Hindu milliyetçilerinin Müslüman halka yönelik sistematik yurtsuzlaştırma ve korkutma çabaları kapsamında öldürülüyor veya yaralanıyor. Myanmar'da Nobel barış ödüllü bir siyasetçi, Müslümanlara yönelik soykırımda aktif rol oynuyor. Son olarak Yeni Zelanda'da, daha önce terör saldırıları gerçekleştiren Avrupalılardan esinlenen bir aşırı sağcı terörist, geçtiğimiz yıl yerel bir camide onlarca insanı katletti. Yine de İslamofobi'yle mücadele, Avrupa'da başlayabilir ve başlamalıdır. Zira Avrupa kıtasının benzersiz bir tarihi var. Avrupalılar nesiller boyunca Atlantik Okyanusu'nda gerçekleştirilen köle ticareti sayesinde zenginleşti. Avrupalı imparatorluklar, yüzyıllar boyunca uzak diyarları kolonize ederek; onların kaynaklarını sömürüp, zenginleşti. Son yüzyılda ise Holokost başta olmak üzere tarihte görülmüş en büyük katliamlar Avrupa'da yaşandı. Faşizmden komünizme kadar en ölümcül ideolojiler Avrupa'da yeşerdi. Ancak bu olumsuz tabloya rağmen Avrupalılar hatalarından ders almaya; özeleştiri yaparak, demokrasi, insan hakları ve hürriyet temelinde yeni bir toplumsal sözleşme oluşturmaya gayret etti. Avrupalılar, bugün de aynı gelişim kapasitesinden faydalanarak, Müslüman karşıtı ırkçılığı aşmanın bir yolunu bulmalıdır. Bu nedenle Avrupa İslamofobi Raporu'nun çok önemli olduğuna inanıyorum."

'SALDIRILAR KORKU ATMOSFERİ OLUŞTURMUŞ'

Fahrettin Altun, 2019 Avrupa İslamofobi Raporu'nun durumun her geçen gün daha kötüye gittiğini gösterdiğini söyledi. Öncelikle Müslümanlara, İslam'ın dini yapılarına ve toplum merkezlerine yönelik saldırılarda gözle görülür bir artış yaşandığına işaret eden Altun, "Üstelik son beş yılda bu saldırıların sayısında üssel bir artış olduğunu gördük. Bu saldırıların artan sıklığı, normalleştirilmelerini mümkün kılmakta; hatta mağdurların, kendilerini hedef alan saldırılar nedeniyle suçlanması sonucunu doğurmaktadır. Nitekim saldırılar öyle bir korku atmosferi oluşturmuştur ki, ayrımcılığa maruz kalan Müslümanların sadece çok küçük bir kısmı bu suçları yetkili mercilere bildirmektedir" diye konuştu.

Uluslararası aşırı sağ yapıların da Avrupa'da ellerini kollarını sallayarak faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Altun, "Bu örgütlerden biri olan Hannibal, Almanya, Avusturya ve İsviçre'de varlığını sürdürmektedir. Böyle bir grubun eski ve muvazzaf askerleri, polis memurlarını cezbedebilmesi, Müslümanlara ve Avrupa demokrasilerine yönelik tehdidin ciddiyeti hakkında önemli bir fikir vermektedir. Büyük Yer Değiştirme başta olmak üzere komplo teorilerinin popülerliği, yalnız Avrupa'nın toplumsal dokusuna zarar vermemekte; aynı zamanda bu toplumları dezenformasyon kampanyaları ve enformasyon operasyonlarına karşı daha zayıf hale getirmektedir." dedi.

'RADİKALLEŞEN SOL TERÖR ÖRGÜTLERİ MÜSLÜMANLARA TEHDİT OLUŞTURMAKTA'

Fahrettin Altun, Avrupalı medya kuruluşlarının, kıtada yükselen Müslüman karşıtı ırkçılık suçuna nasıl iştirak ettiklerine de değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ana akım medya kuruluşları, İslamofobi'ye 'siyasal doğruculuk' temelinde karşı çıkmakla birlikte; radikal sol terörizmi övmekte bir beis görmüyorlar. Özellikle yabancı terörist savaşçıların gittiği Suriye ve Irak'ta yapılan haberler neredeyse tamamen DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerine katılan Avrupalı Müslümanları konu almıştır. Öte yandan Batı medyasının PKK ve diğer radikal sol terör örgütlerine katılan yabancı terörist savaşçıları ya görmezden geldiğine ya da onlardan övgüyle bahsettiğine şahit olduk. Bu tarafgirlik, ANTIFA başta olmak üzere bazı grupların Avrupa'daki Müslüman karşıtı ırkçılıktan nemalanarak, genç insanları radikalize etmelerini ve ölüme göndermelerini mümkün kılmıştır. Üstelik radikalleşen ve radikal sol terör örgütleri tarafından eğitilen şahıslar, Avrupa'yı işgal ettiklerine inandıkları Müslümanlara karşı çok ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Birleşik Krallık gibi bazı Avrupa ülkeleri, PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye katılan yabancı terörist savaşçıları cezalandırma noktasında bazı adımlar atsa da bu şahısların büyük çoğunluğu Avrupa'da ellerini kollarını sallayarak dolaşmaktadır. Yaklaşık 5 milyon Türk'ün yaşadığı Avrupa'da uygulanan bu kasıtlı ihmal politikası, Türkiye Cumhuriyeti için çok ciddi bir endişe kaynağıdır."

'AVRUPALI DEVLETLER, GEREKEN TEDBİRLERİ ZAMANINDA ALMALI'

Fahrettin Altun, "Endişelerimiz, koronavirüs pandemisi nedeniyle de artmıştır. Küresel ekonominin yıllık bazda yüzde 5,5 küçülmesi beklenirken, Avrupa'da Müslümanlara ve camilere yönelik saldırılarda bir artışla karşılaşmamız kuvvetle muhtemeldir. Son ırkçılık patlamasının 2015-2016 mülteci krizi sırasında yaşandığını hatırlarsak, Avrupalı devletlerin gereken tedbirleri zamanında alması gerektiği aşikardır. Bugün adım atılmaması ve şiddet olaylarının henüz yaşanmadan engellenmemesi halinde Avrupa Birliği'nin eşitlik ve farklılıklar konusundaki ciddiyeti sorgulanacaktır" dedi.

'EŞİT VATANDAŞLIK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA, TÜM İNANÇ GRUPLARINI DESTEKLİYORUZ'

Altun, farklılıkların ve eşitliğin destekçisi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dini ayrımcılıkla mücadele noktasında tarihi adımlar attığını vurguladı. Fahrettin Altun, sözlerine şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi 2000'li yıllarda gayrimüslim vakıflarının geçmişte el koyulan mallarının iadesi sağlanmıştır. Bugün, Avrupa'da camilere ve toplum merkezine saldırılar gerçekleştirilirken, biz kamu kaynaklarımızla kiliseleri ve sinagogları restore ediyoruz. Eşit vatandaşlık ilkesi doğrultusunda, Türk toplumunun asli unsuru olarak gördüğümüz tüm inanç gruplarını destekliyoruz. Van'daki Akdamar Kilisesi'nden Büyük Edirne Sinagogu'na kadar her yerde ülkemizin zengin kültürel mirasını korumaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, aynı zamanda dost ve müttefikleriyle yakış iş birliği içerisinde ayrımcılıkla, nefret söylemiyle, Müslümanlara karşı şiddetin teşvik edilmesiyle mücadele etmektedir. Geçtiğimiz Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımız, Malezya ve Pakistan'ın liderleriyle birlikte, İslamofobi'nin neden olduğu sorunlarla mücadele etmek üzere İstanbul merkezli, İngilizce yayın yapacak bir medya ve iletişim merkezi kurulması talimatını vermişlerdir. Liderlerin New York'ta vardığı anlaşmaya istinaden, Malezya'da bir mutabakat zaptı imzaladık. Pakistan'ın da yakında bu zapta imza koymasını bekliyoruz. İletişim Başkanlığı olarak bu projenin hayata geçirilmesi için ortaklarımızla temaslarımızı sürdürüyoruz. Avrupa devletlerinin de benzer projelere iştirak etmelerini memnuniyetle karşılar; bunu nefret söylemine karşı verilmiş bir sevgi ve dayanışma mesajı olarak değerlendiririz."


Fahrettin Altun, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 11:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun:  İslamofobi Raporu'nun çok önemli olduğuna inanıyorum - Son Dakika

Son Dakika

Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti         
23:03
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var         
22:16
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'in Bakan Soylu'dan Meral Akşener'in "Kıyma makinesi" tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz         
22:06
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi         
21:47
Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi         
21:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü         
21:22
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi         
21:15
İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti         
21:13
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti         
21:13
Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu         
20:37
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi         
20:22
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi         
20:20
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi         
20:13
Emniyetten Emniyetten "bekçiler, kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip" iddiasına yalanlama         
19:54
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı         
19:45
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı         
19:19
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir         
19:18
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi         
18:40
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu         
18:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı         
18:30
Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı         
18:24
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
18:20
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi         
18:12
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün         
17:57
Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş         
17:54
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak         
17:37
7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı 7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı         
17:25
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor         
17:23
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu         
17:22
Dalgıcın sel sularından kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı Dalgıcın sel sularından kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2020 23:17:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İletişim Başkanı Altun:  İslamofobi Raporu'nun çok önemli olduğuna inanıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei