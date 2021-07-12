İletişim Başkanı Altun: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne Yapılan Saygısızlığı Kınıyoruz" - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne Yapılan Saygısızlığı Kınıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadıklarını bildirdi. İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabetler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir. " ifadesini kullandı.

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