İletişim Başkanı Altun: "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir" - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir"
10.01.2021 17:43
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki göstererek, özür dilemesini istedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki göstererek, özür dilemesini istedi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, "Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir" ifadelerini kullandı.
(Derya Yetim/İHA)
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