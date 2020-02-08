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İletişim Başkanı Altun: "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yabancı bir medya kuruluşuna verdiği...
6 saat önce
İletişim Başkanı Altun: "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajda kullandığı ifadeleri en sert biçimde kınıyorum"
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:12 Kaynak: AA
İletişim Başkanı Altun: "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajda kullandığı ifadeleri en sert biçimde kınıyorum"
Son Dakika İstanbul-numan kurtulmuş'tan kktc cumhurbaşkanı akıncı'nın açıklamalarına tepki İletişim Başkanı Altun: Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı