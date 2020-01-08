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İletişim Başkanı Altun: "Mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da etkileyecektir"
6 saat önce
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ortaya çıkan mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da etkileyecektir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:32 Kaynak: İHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ortaya çıkan mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da etkileyecektir" dedi.
Sosyal medya hesabından Suriye'de yaşanan mülteci krizine ilişkin video paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ortaya çıkan mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da etkileyecektir. Astana süreci ortaklarımızı ve Avrupalı dostlarımızı diplomatik bir çözüme ulaşmaya ve durumu bir an önce yatıştırmaya davet ediyoruz. İdlib'i bir kez daha barış ve istikrara kavuşturabiliriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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