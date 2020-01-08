İletişim Başkanı Altun: "Mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da etkileyecektir" - Son Dakika
Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun: 'Mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da etkileyecektir' - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: "Mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da etkileyecektir"

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ortaya çıkan mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da etkileyecektir" dedi.

İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ortaya çıkan mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da etkileyecektir" dedi.


Sosyal medya hesabından Suriye'de yaşanan mülteci krizine ilişkin video paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ortaya çıkan mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da etkileyecektir. Astana süreci ortaklarımızı ve Avrupalı dostlarımızı diplomatik bir çözüme ulaşmaya ve durumu bir an önce yatıştırmaya davet ediyoruz. İdlib'i bir kez daha barış ve istikrara kavuşturabiliriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Fahrettin Altun, Türkiye, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobil, Fransa'da sahte ilanla 'satışa çıktı'
Havalimanında 800 bin lira değerinde kunduz postu ele geçirildi Avokado fidanı için bir yıl önceden sıraya giriyorlar Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı

Son Dakika Haberleri
20:09 Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi Gelecek Partisi'nde üç il başkanı belli oldu - Son Dakika Haber
19:52 ABD Başkanı Trump, İran liderlerine seslendi: Birlikte çalışabiliriz - Son Dakika Haber
19:49 'Veri gizliliği savaşı' alevleniyor mu? : FBI, Apple'dan iki iPhone'un kilidini açmasını istedi - Son Dakika Haber
19:44 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika Haber
19:40 İntihar girişiminde bulunan genci Kaymakam ikna etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 20:17:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İletişim Başkanı Altun: "Mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da etkileyecektir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]