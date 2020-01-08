İletişim Başkanı Altun: "Mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da etkileyecektir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun: 'Mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da etkileyecektir' - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: "Mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da etkileyecektir"

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ortaya çıkan mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da etkileyecektir" dedi.

İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ortaya çıkan mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da etkileyecektir" dedi.

Sosyal medya hesabından Suriye'de yaşanan mülteci krizine ilişkin video paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ortaya çıkan mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da etkileyecektir. Astana süreci ortaklarımızı ve Avrupalı dostlarımızı diplomatik bir çözüme ulaşmaya ve durumu bir an önce yatıştırmaya davet ediyoruz. İdlib'i bir kez daha barış ve istikrara kavuşturabiliriz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Fahrettin Altun, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:40 Kaynak: İHA
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