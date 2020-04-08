İletişim Başkanı Altun: "Neden dünyanın beşten büyük olduğunu anlıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun: 'Neden dünyanın beşten büyük olduğunu anlıyoruz' - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: "Neden dünyanın beşten büyük olduğunu anlıyoruz"

6 saat önce

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, tek taraflı korumacı anlayışın olduğu bir dünyanın, böylesi bir sorunla (Kovid-19 salgını) mücadele edemeyeceğini belirterek, "Bu sorunla mücadele etmek ve insanların bir arada kalmasını, barış içinde olmasını temin etmek farklı aktörlerin iş...

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, tek taraflı korumacı anlayışın olduğu bir dünyanın, böylesi bir sorunla (Kovid-19 salgını) mücadele edemeyeceğini belirterek, "Bu sorunla mücadele etmek ve insanların bir arada kalmasını, barış içinde olmasını temin etmek farklı aktörlerin iş birliğiyle mümkün. Bunu çok net bir şekilde gördük." dedi.

İletişim Başkanlığı, "Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği" başlıklı video konferans düzenledi.

Başkanlığın Türkçe ve İngilizce Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanan video konferansın kapanışında konuşan İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, buraya katılan büyükelçilere yaşadıkları ülkedeki tecrübeleri vurgulamaları ve bu anlamda Türkiye ile alakalı yaptıkları değerlendirmeler dolayısıyla teşekkür etti.

Bir taraftan salgını kontrol altına almak ve etkilerini azaltmak için uğraştıklarını, tek bir vatandaşı dahi kaybetmemek için yoğun gayret sarf ettiklerini dile getiren Altun, "Bu noktada sağlık çalışanlarımızın çok büyük emeği, inanılmaz fedakarlıkları var. Her birine şükran borçluyuz. Bütün kademedeki sağlık çalışanlarımız için bunu ifade etmemiz gerekiyor. "dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başından itibaren kamu düzeninin korunması, sağlık sisteminin etkin şekilde işletilmesi, gıda, sağlık ve temizlik tedarik zincirinin ayakta tutulması, sosyal mesafenin sağlanmasını vurguladığını ifade eden Altun, "Bu dört hususun temini noktasında devlet çok ciddi bir gayret gösterdi, göstermeye devam ediyor. Çünkü bu salgın ile mücadelede, salgının etkilerinin kontrol altına alınması bağlamında bu hususlar çok önemli. Bir taraftan da siyasi birliğimizin, ekonomimizin, toplumsal yapımızın, sağlık sistemimizin ayakta tutulması ve yarına yine güçlü bir şekilde bırakılması açısından bu hususlar çok çok önemli." diye konuştu.

"Neden dünyanın beşten büyük olduğunu anlıyoruz"

Tüm bu yaşananların, güçlü sosyal devletin ve güçlü devletin önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Bu noktada gerçekten biz, politikalarımızı hayata geçirirken bir taraftan güçlü sosyal devlet ilkesini, bir taraftan da bireysel özgürlükler anlayışını bir arada götürerek, herhangi bir şekilde bireysel özgürlük anlayışını da zedelemeden tedbirlerimizi almayı esas aldık. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın çok titiz bir yönetim anlayışı olduğunu da açık ve net bir şekilde ifade etmemiz gerekir.

Bütün bunlar, niye güçlü devlet ve niye güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacımız olduğunu çok net ortaya koymuştur. Pekin Büyükelçimiz çok açık ifade etti tüm bu yaşananlar aynı zamanda Türkiye'nin, şehir hastanelerinin de içinde olduğu sağlık devrimiyle neyi başardığını ortaya koymuştur. Bütün bu süreçte Türkiye bu mücadeleyi verirken, vatandaşından tek bir kuruş talep etmeden çok ciddi bir mücadele verdi, vermeye devam ediyor. Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' söyleminin ne kadar gerçekçi bir söylem olduğunu da ortaya koydu. Dönüp baktığımızda neden dünyanın beşten büyük olduğunu anlıyoruz. Şu an itibarıyla neden tek taraflı bir düzenin olmayacağını, olmaması gerektiğini anlıyoruz. Çünkü ne olursa olsun tek taraflı korumacı bir anlayışın olduğu bir dünya, böylesi bir sorunla mücadele edemez. Bu sorunla mücadele etmek ve insanların bir arada kalmasını, barış içinde olmasını temin etmek farklı aktörlerin iş birliğiyle mümkün. Bunu çok net bir şekilde gördük."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci başından itibaren yönettiğini, yönetmeye de devam ettiğini aktaran Altun, kurum ve kuruluşlar ile etkin bir koordinasyonla sürecin yürütüldüğünü söyledi.

Bütün dünyanın bu salgından bir an önce kurtulmasını temenni eden Altun, daha güzel günlerin dünyayı ve insanlığı beklediğini sözlerine ekledi.

İletişim Başkanı Altun: Neden dünyanın beşten büyük olduğunu anlıyoruz

Fahrettin Altun, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:11 Kaynak: AA

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