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İletişim Başkanı Altun: "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması...
6 saat önce
İletişim Başkanı Altun: "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:38 Kaynak: AA
İletişim Başkanı Altun: "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor."
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