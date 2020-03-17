İletişim Başkanı Altun: OHAL ve sokağa çıkma yasağı söylentileri gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya İletişim Başkanı Altun: OHAL ve sokağa çıkma yasağı söylentileri gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika Dünya

İletişim Başkanı Altun: OHAL ve sokağa çıkma yasağı söylentileri gerçeği yansıtmıyor

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Covid-19 salgını nedeniyle Olağanüstü Hal ilan edileceği ve sokağa çıkma yasağı uygulanacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İletişim Başkanı Altun: OHAL ve sokağa çıkma yasağı söylentileri gerçeği yansıtmıyor, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Covid-19 salgını nedeniyle Olağanüstü Hal ilan edileceği ve sokağa çıkma yasağı uygulanacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.


Altun salı günü yaptığı açıklamada, "Olağanüstü Hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Altun, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:19 
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