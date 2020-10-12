İletişim Başkanı Altun: Oruç Reis'imizin yolu açık olsun (2) - Son Dakika

İNGİLİZCE PAYLAŞIMDA BULUNDU

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ile ilgili İngilizce paylaşımda bulundu. Altun, Oruç Reis'in rutin bakımlarının ardından Doğu Akdeniz'e döndüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'nin deniz yetki alanı içerisinde faaliyetlerini sürdürecek. Mesajımız açık: Diplomatik çözüme bağlılığımızı sürdürüyor; Yunanistan başta olmak üzere tüm taraflara Türkiye'nin diplomatik çabalarını destekleme çağrısında bulunuyoruz. Ancak, 'benim olan benimdir, senin olan ise müzakereye tabidir' diyorsanız herhangi bir müzakere yapılamaz. Bugünlere kolay gelmedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı. Durmak yok, yola devam. Oruç Reisimizin yolu açık olsun."