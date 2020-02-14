İletişim Başkanı Altun, Pakistan ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun, Pakistan ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun, Pakistan ziyaretini değerlendirdi

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pakistan'a gerçekleştirilen ziyaret sonrasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Pakistan ile ilişkilerini güçlendirmekte kararlıdır.

İletişim Başkanı Altun, Pakistan ziyaretini değerlendirdi, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pakistan'a gerçekleştirilen ziyaret sonrasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Pakistan ile ilişkilerini güçlendirmekte kararlıdır. Pakistanlı kardeşlerimizin uluslararası forumlarda bize verdiği desteğe minnettarız" dedi.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin altıncı toplantısı kapmasında Pakistan'a iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Pakistan ile ilişkilerini güçlendirmekte kararlıdır. Pakistanlı kardeşlerimizin uluslararası forumlarda bize verdiği desteğe minnettarız.


Türkiye ile Pakistan, 2023 yılına dek ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkararak ekonomik bağları güçlendirmeyi hedefliyor. Savunma ve enerjinin yanı sıra birçok alanda iş birliği yapıyoruz. Yenilenebilir kaynaklar da dahil olmak üzere birçok alt yapı ve enerji projesine katkıda bulunmaya hazırız.


Pakistan geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlarına yönelik vize gerekliliklerini kolaylaştırdı. Lahor'da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü'nün Karaçi'de de bir merkez açması planlanıyor. TİKA'nın da birçok projesi şu anda yapım aşamasında. Kültürel alışverişimiz ilişkilerimizin derinleşmesini sağlayacaktır.


Hem ortak güvenliğimiz hem de ekonomik ve kültürel gelişim için Pakistan ile ilişkilerimizi kardeşlik içinde güçlendirmekte kararlıyız. Türkiye-Pakistan ilişkileri hem her iki ülkeye fayda sağlayacak hem de uluslararası barış ve güvenliğe katkı sunacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Fahrettin Altun, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vuhan'dan gelen Türk'ün ilginç tesadüfü: Doğduğu odada karantinada kaldı
Dünyaca ünlü sanatçı Peter Murphy, Türkiye'deki sağlık sistemine hayran kaldı! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi Hafter'den Libya'daki ateşkes sürecine açık tehdit

Son Dakika Haberleri
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 01:20:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İletişim Başkanı Altun, Pakistan ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]