İletişim Başkanı Altun: Rejim bütün anlaşmaları ihlal etti - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Rejimin İdlib'deki saldırgan tutumu, güvenilir olmadığını, durdurulması ve yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini gözler önüne sermektedir. Rejim, bütün anlaşmaları ihlal etti" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Suriye'deki rejim saldırıları ile ilgili İngilizce açıklama yaptı. Altun, Esad rejiminin milyonlarca kişinin yerlerinden edilmesinden, mültecilerden, kimyasal silahla düzenlenen saldırılardan, terörden ve bölgesel istikrarsızlıktan sorumlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti: