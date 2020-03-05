İletişim Başkanı Altun: Rejim bütün anlaşmaları ihlal etti - Son Dakika
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İletişim Başkanı Altun: Rejim bütün anlaşmaları ihlal etti

6 saat önce

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Rejimin İdlib'deki saldırgan tutumu, güvenilir olmadığını, durdurulması ve yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini gözler önüne sermektedir.

İletişim Başkanı Altun: Rejim bütün anlaşmaları ihlal etti, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Rejimin İdlib'deki saldırgan tutumu, güvenilir olmadığını, durdurulması ve yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini gözler önüne sermektedir. Rejim, bütün anlaşmaları ihlal etti" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Suriye'deki rejim saldırıları ile ilgili İngilizce açıklama yaptı. Altun, Esad rejiminin milyonlarca kişinin yerlerinden edilmesinden, mültecilerden, kimyasal silahla düzenlenen saldırılardan, terörden ve bölgesel istikrarsızlıktan sorumlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Rejimin İdlib'deki saldırgan tutumu, güvenilir olmadığını, durdurulması ve yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini gözler önüne sermektedir. Rejim, savaş başladığından bu yana bütün anlaşmaları ihlal etti. Kendi vatandaşlarını öldürdü ve var olan bütün ahlaki değerleri ihlal etti. Böyle bir rejimi destekleyenler bölgede daha fazla istikrarsızlığa ve tehlikeye neden olacaklarını da bilmelidir. Türkiye, Astana ve Soçi süreçlerinde Rusya ve İran ile yapmış olduğu anlaşma kapsamında çatışmasızlık bölgesi uygulamaya çalışıyor. Rejim, sudan bahanelerle sivillere saldırıp İdlib'in kontrolünü ele geçirmeye çalışmak suretiyle bu anlaşmanın hükümlerini ihlal ediyor. Biz, ne anlaşmalarımızdan geri döneceğiz ne de bu alçak rejimin milyonlarca sivili öldürmesine ya da sınırlarımıza doğru sürmesine izin vereceğiz. Rejim bölgede gereğinden fazla kaosa ve yıkıma sebep oldu. Türkiye hiçbir şey yapmadan, gözlerinin önünde insani bir felaket yaşanmasını izleyemez."


Fahrettin Altun, Twitter, Suriye, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:43 Kaynak: DHA
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